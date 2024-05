Para 55%, Lula não merece ser reeleito, diz Quaest

42% dos entrevistados acham que o presidente é digno de um novo mandato ; petista tem um desempenho pior no Sudeste

55% dos entrevistados dizem não querer a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto), segundo o levantamento Sérgio Lima/Poder360 – 9.mai.2024

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta 2ª feira (13.mai.2024) mostra que 55% dos brasileiros acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não merece mais uma chance no Planalto em 2026.

Em contrapartida, 42% defendem que Lula é digno de um 4º mandato. Outros 3% não responderam. Eis a íntegra da pesquisa (PDF – 13 MB).

Outro dado trazido pela Quaest é que 23% dos que votaram no petista em 2022 acreditaram agora que ele não merece ser reeleito. Entre os que votaram em branco e nulo no último pleito, 63% também não querem ver Lula de novo como presidente.

O levantamento realizou 2.045 entrevistas presenciais com eleitores de 120 municípios de 2 a 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

PIOR NO SUDESTE No recorte por região, o Nordeste é o que mais apoia a reeleição de Lula, com 60% dos entrevistados defendendo um novo mandato para o atual presidente. Já a maioria dos entrevistados no Sudeste expressaram o contrário: 63% acham que Lula não merece ser reconduzido ao cargo. Só 1/3 (33%) apoiaria Lula em 2026.

Eis os resultados por região:

Nordeste: merece (60%) e não merece (38%); Sudeste: merece (33%) e não merece (63%); Sul: merece (39%) e não merece (59%); Centro-Oeste/Norte: merece (37%) e não merece (58%). A queda no desempenho do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) no Sudeste das eleições de 2018 para as de 2022 foram fundamentais para a eleição de Lula. A região concentra 3 dos maiores colégios eleitorais do país (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente), equivalente a mais de 40% do eleitorado brasileiro.

Por faixa econômica Entre os entrevistados que recebem até 2 salários mínimos (R$ 2.824), 54% acham que Lula merece um novo mandato e 43% que não. O cenário muda na população que recebe mais de 5 salários mínimos (R$ 7.060), com 29% sendo favoráveis ao 4º mandato e 66% sendo contrários.

Por idade A menor diferença entre as faixas etárias é na população de 60 anos ou mais. Nesta faixa, os pesquisados empataram com 48% entre Lula merecer ou não um novo governo. A rejeição é maior nas faixas de 16 a 34 anos e de 35 a 59 anos. Em ambas, 57% acham que o presidente não merece mais um mandato em 2026.

Mas venceria de Tarcísio Apesar da maioria dos pesquisados não acharem que Lula merece um novo mandato, o presidente seria reeleito em um disputa contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Neste cenário, Lula teria 46% dos votos e Tarcísio, 40%.