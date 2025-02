PARÁ: Confira agenda da Agência-Barco Ilha do Marajó para fevereiro

Atenção, você que aguarda a Agência-Barco Ilha do Marajó, da CAIXA, chegar no seu município! O percurso e as datas de fevereiro de 2025 já saíram. Fique atento ao calendário!

A embarcação vai atender sete municípios do Pará nesse período, com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie.

Escute agora o cronograma e anote a data em que a CAIXA vai estar mais perto de você no mês de fevereiro.

A Agência-Barco Ilha do Marajó iniciará os trabalhos do mês por Oeiras do Pará, no dia 3 de fevereiro, onde fica até o dia 4. Entre os dias 5 e 7, estará em São Sebastião da Boa Vista.

A partir do dia 17 de fevereiro, os serviços serão oferecidos à população de Ponta de Pedras, onde a embarcação permanece até o dia 19.

Nos dias 20 e 21, os moradores de Soure vão ser atendidos com os serviços CAIXA.

De 24 a 25 de fevereiro, é a vez do município de Muaná receber a embarcação.

No dia 26, será a vez da Agência-Barco ancorar em Limoeiro do Ajuru.

A última parada do mês será em Curralinho, onde a embarcação presta os atendimentos nos dias 27 e 28.

O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às três horas da tarde.

Para mais informações, acesse: caixa.gov.br.