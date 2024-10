Para cuidar da mulher com câncer, Rodrigo Faro se ausenta, e Galisteu o substitui na Record

SÃO PAULO, SP, E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – O apresentador Rodrigo Faro não deverá aparecer no Hora do Faro deste domingo (13) devido ao câncer da mulher, Vera Viel. Com isso, quem o substituirá na Record neste final de semana será Adriane Galisteu.

Será ela a responsável por interagir com Caue Fantin, o eliminado da semana em A Fazenda 16, no quadro Última Chance, que tradicionalmente é feito por Faro. A emissora não confirma se este será o único quadro da atração ou se o apresentador aparecerá em reportagens já produzidas.

Pelas redes sociais, Faro afirmou que não largaria a mão da esposa nesse momento difícil. Vera recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial maligno na coxa e realizará a cirurgia de retirada nesta sexta (11).

A Record já o informou que ele pode ficar fora o tempo que precisar, e Galisteu está pronta para comandar mais edições do dominical caso seja necessário.