Para Lula, nenhum empresário sério do agronegócio deseja queimadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião com os Três Poderes, afirmou que está convencido que “nenhum empresário sério do agornegócio deseja queimadas”. A declaração ocorreu em encontro de Poderes para tratar da emergência climática relacionada às queimadas que assolam o país.

“Eu estou convencido que nenhum empresário sério do agronegócio deseja queimadas, porque todos eles sabem a importância que eles têm na exportação dos produtos agrícolas brasileiros”, disse.

O governo federal anunciou uma série de medidas para conter os dados relacionados aumento no número de focos de incêndio pelo país. Entre elas, está a liberação de crédito extraordiário de R$ 514 milhões para ações emergenciais de combate aos efeitos dos incêndios e à situação de grave estiagem que atinge grande parte da Região Norte e a Amazônia Legal.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente Lula assinará uma medida provisória (MP) ainda nesta terça para viabilizar o crédito extraordinário. O montante será distribuído em várias áreas do governo, mas que será remetido, prioritariamente, à área ambiental para o combate aos incêndios.

O governo ainda indicou medidas como a reestruturação da Defesa Civil Nacional, elaboração de fundos para outros biomas e endurecimento da legislação de combate a incêndios florestais.

Lula afirmou que há “indícios fortes” de ações criminosas nos incêndios florestais que assolam o país. “Há muita suspeitas de que os incêndios são criminosos”, disse.

“Nós tivemos, nos últimos dias, um agravamento da situação no Brasil. A gente ainda não pode falar que são criminosas a quantidade de incêndios que estão acontecendo no Brasil, mas há indícios fortes”, disse o presidente.

Focos ativos A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, durante a reunião, fez um panorama da situação do fogo no país. Segundo a ministra, há, no momento, 690 incêndios no Brasil. “Conseguimos já extinguir cerca de 290 incêndios e conseguimos controlar 179 incêndios, e nós ainda estamos em combate em 108 incêndios”, disse.

A ministra ainda destacou que cerca de 106 incêndios não têm combate ou porque estão em área remota ou por dificuldade de acesso com os equipamentos que se tem. Marina ainda anunciou que o presidente Lula pediu que se estudasse, em caráter de urgência, a criação de um Conselho Nacional de Segurança Climática.