Para Marielle: Daniella Firpo e Alejandro Fasanini lançam música em homenagem à vereadora

Os cinco anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, abriram espaço para uma série de homenagens à memória das duas vítimas do crime brutal que aconteceu em pleno Centro do Rio de Janeiro – e que segue sem explicações concretas, nem as respostas aparentemente básicas: quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle Franco?

Uma dessas homenagens vem da cantora Daniella Firpo e de Alejandro Fasini, que lançaram álbum de inéditas chamado ‘Essa Vida Esse Amor’, que sai com a ideia de ser um tributo à música brasileira e ao que classificam como heróis da vida real. Com clipe “Marielle, a rosa do asfalto”, música feita especialmente para Marielle Franco.

O lançamento parte da Itália, na próxima sexta-feira (31). Sete das canções são homenagens : a Marielle Franco, ativista pela defesa dos direitos humanos e da mulher, assassinada em 2018 (Marielle, a Rosa do Asfalto); a Helen Keller, surdocega, e sua assistente Anne Sullivan, que lutaram pela melhoria da qualidade de vida dos deficientes (Helen e Anne); a Hadizatou Mani, empenhada na defesa dos direitos humanos na Nigeria (A Hadizatou Mani).

Também ganham homenagens Claudio “Pocho” Lepratti, ativista argentino, morto durante a grande crise econômica e social argentina (Al Pocho Lepratti); a Davi Kopenawa, xamã e líder do povo Yanomami do Brasil, engajado na batalha pela defesa dos direitos indígenas e pela preservação da floresta amazônica (A Davi Kopenawa); a Chico Buarque, cantor, compositor e escritor, símbolo da música popular brasileira (“A Chico”) e a Chiquinha Gonzaga, primeira regente mulher brasileira e primeira grande compositora de música popular (“As Alas de Chiquinha”).