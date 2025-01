Para matar a saudade: relembre 5 golaços de Neymar pelo Santos

De volta à Vila Belmiro, Neymar trouxe à tona lembranças que estavam esquecidas há 12 anos na mente do torcedor santista. Entre 2009 e 2013, o atacante brasileiro encantou o torcedor do Santos com o drible fácil e a habilidade com a bola nos pés. Após 12 anos, o camisa 10 volta a despertar o mesmo sentimento no coração da torcida.

Nas cinco temporada em que jogou pelo Santos, Neymar atuou em 225 partidas pelo Peixe, marcou 136 gols e deu 63 assistência. O camisa 10 deixou o clube com uma média de 0,88 contribuições a gol por jogo no time.

Relembre cinco golaços do Neymar no Santos:

Retorno ao Santos

Neymar foi anunciado como reforço do Peixe pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, nesta terça-feira (28/1). O atacante volta ao Santos após 12 anos longe do futebol brasileiro.

O retorno vem após rescisão contratual amigável com o Al-Hilal. Neymar chegou ao clube saudita em agosto de 2023 e teve passagem marcada por lesões. Pelo time árabe, o brasileiro atuou em apenas sete jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Neymar tinha contrato com o clube saudita até o dia 30 de junho deste ano. O brasileiro teria em torno de 65 milhões de dólares (R$ 384 milhões) a receber do Al-Hilal e abriu mão de parte deste valor para voltar ao time que o revelou.