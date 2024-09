Para não afetar eleições, TCU segura plataforma sobre emendas

Divulgação TCU

1 de 1 imagem colorida da fachada do TCU – Foto: Divulgação TCUO Tribunal de Contas da União (TCU) está segurando para depois das eleições o lançamento de uma plataforma de transparência para rastrear as emendas do Congresso Nacional.

O programa conta com a participação dos tribunais de contas dos estados e irá rastrear desde o autor das emendas até qual empresa ou organização será beneficiada pelo valor repassado pelo Congresso.

O lançamento do painel seria em julho deste ano, ou seja, três meses antes das eleições municipais. Entretanto, há a avaliação de que as informações poderiam ter impacto nas eleições.

O programa prevê a transparência não só das emendas regulares, mas também das emendas pix. Porém, a inclusão desta última depende de uma série de consensos entre o STF e o Congresso Nacional.

Receba o conteúdo da coluna no seu WhatsApp

Siga a coluna no Instagram

Siga a coluna no Threads

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?