“Para não correr risco”, conta Preta Gil sobre nova internação

Preta Gil usou as redes sociais nesta segunda-feira (11/11), para desabafar sobre a nova internação. A cantora, que trata um câncer no intestino, havia recebido alta há 24 horas, precisando retornar ao hospital após complicações. “Para não correr risco”, disse.

“Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital”, comentou.

Preta explicou seu estado de saúde: “Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa”.

Visivelmente abatida, a artista explicou que se arrumou para conversar com os fãs e seguidores pelo Instagram:

“Fiz uma make, porque estava a cara da derrota. Agora estou bem. Quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar”, prometeu.

Na última sexta-feira (8/11), Preta Gil teve que ser hospitalizada para realizar uma cirurgia de emergência, depois de sentir fortes dores na pelve e no rim.

“Estou bem, sem dor, tivemos que interromper a quimio e fico aqui até segunda. Volto dia 20 para fazer todos os exames de novo. Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital, tenho alta na segunda-feira (11/11). Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!”, falou na ocasião.

A filha de Gilberto Gil teve o tumor diagnosticado em janeiro de 2023. Operou em agosto e em dezembro anunciou remissão da doença. No entanto, em agosto deste ano ela contou que a doença havia retomado em quatro lugares do corpo.