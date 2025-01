Para o Fed, políticas de Trump podem impactar inflação nos EUA

O Federal Reserv (Fed), o banco central dos Estados Unidos, divulgou nesta quarta-feira (8/1) a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, espécie de Copom norte-americano). O texto do encontro, que ocorreu de 17 e 18 de dezembro de 2024, revela que o colegiado enxergou risco de a política econômica de Donald Trump fazer pressão sobre a inflação e atrasar a baixa do índice.

“A trajetória implícita no mercado da taxa dos fundos federais ao longo do próximo ano subiu, em termos líquidos, à medida que os investidores avaliavam as implicações dos dados de inflação recebidos e potenciais mudanças de política para as perspectivas econômicas de curto prazo”, afirma o grupo.

Donald Trump retorna à Casa Branca para o segundo mandato no próximo dia 20. Ele foi vencedor do pleito que disputou contra a democrata Kamala Harris. A corrida eleitoral foi acirrada, mas a vitória do republicano expressiva. Trump terá um mandato empoderado com maioria na Câmara, no Senado e maior influência na corte suprema do país.,

A preocupação do Fed é que medidas anunciadas por Trump durante a campanha têm o potencial de diminuir o ritmo de queda da inflação, rumo à meta anual de 2%. O texto da ata lista parte das medidas. “O efeito de potenciais mudanças na política comercial e de imigração sugeriu que o processo poderia levar mais tempo do que o previsto anteriormente.”

No que diz respeito às perspectivas para a inflação, os participantes do colegiado esperavam que a inflação continuasse a reduzir em direção a 2%, embora tenham notado leituras recentes acima do esperado sobre a inflação. A análise explícita na ata não é unânime entre o colegiado. Há parte dele que considera haver um “processo desinflacionário pode ter estagnado temporariamente ou notou-se o risco que isso poderia acarretar”.

A expectativa do colegiado é que os mercados financeiros possam experimentar “o dinamismo da atividade econômica”. O que foi entendimento comum para o grupo é que há incerteza sobre o tempo a respeito dos efeitos econômicos das potenciais mudanças de políticas que incidem no comércio exterior e na imigração, pautas de Trump.

PIB norte-americano

Por outro lado, também foi comentado que os participantes do colegiado enxergam que “a diminuição do poder de fixação de preços das empresas, a política monetária ainda restritiva do Comitê e expectativas de inflação a longo prazo bem ancoradas” podem influenciar em uma redução do índice de preços.

Quanto ao crescimento da economia, a ata expõe o entendimento de que os riscos descendentes de um possível arrefecimento acentuado no mercado de trabalho reduziu nos últimos meses. Isto é visto como um fator de suporte para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).