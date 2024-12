“Parada séria”, revela Rodriguinho sobre treta entre Fernanda e Pitel

Rodriguinho rasgou o verbo e falou, pela primeira vez, sobre o que sabe do fim da amizade entre Giovanna Pitel e Fernanda Bande. O cantor, que ficou amigo das duas mocinhas durante o BBB24, deu detalhes da relação, uma vez que é próximo de ambas. “Parada séria”, disse.

“Ao certo, a Pitel também não entendeu muito bem o que houve e não soube me explicar. A Fernanda também não soube me explicar”, esclareceu.

Rodriguinho completou: “Parece que é uma coisa elas só precisam conversar para voltar [a serem amigas]. Tomara que conversem. Era legal ver elas juntas.”

O ex-Os Travessos lembrou que no programa da TV Globo o trio era bastante íntimo, o que acabou não seguindo pós-reality. “Não sei nada [do motivo do afastamento]. Vou te falar uma parada muito séria, as duas ainda são minhas amigas, mas eu pensei que fosse ser uma coisa mais colada aqui fora”, ponderou.

Por fim, Rodriguinho destacou que continuou tendo afinidade com Giovanna. “Foi cada um para o seu lado. Eu falo bastante com a Pitel, com a Fernanda eu não falo muito, não”, concluiu para o colunista Lucas Pasin.

Fernanda manda a real sobre Pitel

Fernanda Bande mandou a real sobre o fim da amizade com Giovanna Pitel. as ex-participantes do BBB formaram o shipper Pitanda durante o reality da TV Globo, mas parece que a relação esfriou quando voltaram para o mundo real. “Dou graças a Deus”, disse em entrevista.

“A questão é: vocês ainda se falam? Você e Pitel ainda se falam?”, questionou a apresentadora. “Claro que a gente ainda se fala. Sim, por quê? Você quer ver o meu telefone [mostrando a troca de mensagen entre elas?]”, respondeu a confeiteira. “Vocês duas ainda têm uma amizade?”, insistiu a apresentadora do programa.

Fernanda reagiu sem confirmar ou não se houve algum conflito com Pitel: “A vida acontece para todo mundo. Se ela não acontece para você, eu vou ser clara com você e com todo mundo que está assistindo”.

Logo, Bande alegou que a distância e a correria do dia a dia acabaram contribuindo para um afastamento natural, como ela mesma classificou. “Não tem nada. Ela veio morar no Rio e a gente tem vidas completamente diferentes, é só isso. Mas a gente se fala”, reforçou.

A moça prosseguiu: “A questão é a seguinte: a minha vida está muito corrida até agora, de verdade, e eu dou graças a Deus por isso. São muitos trabalhos, um atrás do outro e o pouquinho de tempo que eu tenho, eu dedico à família, me dedico às crianças”.

Pitel admite fim da amizade com Fernanda

Parece que a tensão entre as ex-participantes do BBB24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel, atingiu um novo nível. As duas, que já haviam demonstrado desentendimentos após o reality, protagonizaram um desconforto público durante os bastidores do Rock in Rio, como revelou a coluna Fábia Oliveira com exclusividade.

“A gente tem se falado muito menos, não conversa tanto. Muitas coisas foram acontecendo nas nossas vidas que tendem a distanciar a gente… Ambas querem trabalhar com comunicação, mas estamos focadas em fazer nossa vida profissional funcionar individualmente”, disse Pitel.

A assistente social ressaltou que amizade mesmo, só com Rodriguinho. “Falo com o Rodrigo direto. Hoje tenho mais contato com ele do que com a Fernanda. Ela já disse que tem priorizado a família e o trabalho”, finalizou.