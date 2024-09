Paralimpíadas: Carol Santiago amplia recorde e chega à décima medalha

A nadadora Carol Santiago ampliou o seu recorde de medalhas, com a prata conquistada nesta quinta-feira (5/9), na prova dos 100m peito, na classe S12 (para atletas de baixa visão). Com o resultado, em duas paralimpíadas ela chega a 10 medalhas conquistadas.

Somente nas Paralimpíadas Paris 2024, Carol já conquistou cinco medalhas. Foram três de outro, nas provas de 50m e 100m livre, além dos 100m costa. Ela também já havia conquistado a medalha de prata no 4x100m misto. Na edição de Paris, ela é a atleta que mais ganhou medalhas. Fecham as três primeiras a atleta Ilha Boki, dos países neutros e Carlotta Gilli, da Itália.

Carol nasceu com síndrome de Morning Glory, uma alteração congênita na retina, que reduz bastante o seu campo de visão. Ela era atleta da natação convencional até o final de 2018, onde entrou de vez no esporte paralímpico e passou a se destacar.

Ao final da prova, ela falou sobre a sua décima conquista, e sobre o treinamento em dobro que faz. “Estou muito feliz com mais essa conquista, em um prova que gosto tanto. Porém, é uma prova muito cansativa, por ser no final do programa paralímpico, e que dá muito trabalho, pois eu acabo treinando dobrado, mas conseguir a medalha vale todo o esforço”, disse.