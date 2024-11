Paralimpíadas Escolares: Atletas baianos embarcam para disputar etapa nacional em São Paulo

Nesta segunda-feira (25), às 10h25, dez jovens atletas paralímpicos da Bahia embarcam rumo a São Paulo para disputar a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, que acontece de 26 a 30 de novembro no moderno Centro Paralímpico Brasileiro (CPB). Eles competirão nas modalidades de natação, atletismo, badminton, tênis de mesa, judô e bocha, enfrentando representantes de todo o Brasil.

Os atletas, com dades entre 12 e 17 anos e deficiências física, visual ou intelectual, vêm de escolas públicas e privadas da capital Salvador e dos municípios de Dias D’Ávila e Jequié. Eles treinam em instituições como o Centro de Referência Paralímpico da Bahia (CTPBa), Instituto de Cegos da Bahia (ICB), Fundação José Silveira (IBR – Jequié), e Associação Paradesportiva do Interior da Bahia (APIB), entre outras.

PRINCIPAIS DESTAQUES

Entre os talentos da delegação, a nadadora Bárbara Britto, de 17 anos, é uma das favoritas. Bicampeã das Paralimpíadas Escolares e integrante da Seleção Brasileira de Jovens, Bárbara conquistou três medalhas de ouro na edição de 2023, nas provas de 100m costas, 400m livre e 50m livre. Ela representa a cidade de Jequié e possui deficiência física nos membros inferiores.

No atletismo, Davy Santos, de 12 anos, é outro forte candidato ao pódio. O atleta de Salvador, que tem deficiência visual, já participou de três edições do torneio. No ano passado, ele levou uma medalha de ouro nos 60m rasos e duas pratas no lançamento de pelota e nos 150m.

Daniel Rios, de 17 anos, também é destaque no atletismo. Participando das Paralimpíadas Escolares desde os 12 anos, ele já coleciona medalhas em todas as edições. Em 2023, voltou para casa com dois bronzes nas provas de salto em distância e arremesso de pelota. Daniel, que tem síndrome de Down, representará a Bahia mais uma vez neste ano.

APOIO DO ESTADO

A delegação baiana conta com passagens aéreas e uniformes fornecidos pelo Governo do Estado, através das Secretarias de Educação e de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. A iniciativa faz parte do projeto Jogos Escolares da Bahia 2023, realizado em parceria com a Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE).