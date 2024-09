Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Taka Yamauchi e Filippi na corrida à prefeitura de Diadema

O Instituto Paraná Pesquisa divulgou nesta quinta-feira (5) um levantamento de intenções de voto para a prefeitura de Diadema. Taka Yamauchi (MDB) e Filippi (PT), atual prefeito, lideram a corrida eleitoral. Eles estão tecnicamente empatados. Yamauchia aparece à frente com 40,1% dos votos, seguido por Filippi, com 39,3% das intenções de votos. Na terceira posição aparece Marcio da Farmacia (Podemos) com 8,1% e na quarta colocação, Gesiel Duarte (Republicanos) com 1,1%. A margem de ero é de aproximadamente 3,7 pontos percentuais para os resultados gerais. A pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 3 de setembro e ouviu 720 eleitores. Dos ouvidos, 4,9% não sabem ou não responderam em quem votariam. Nenhum, branco s e nulos representam 6,5%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pesquisa também ouviu sobre a avaliação e aprovação do atual prefeito, José Filippi Júnior, 33,8% avaliaram como ótima ou boa, 32,5% ruim ou péssimo e 31,7% como regular. FIllipi é aprovado por 50,1% dos eleitores e desaprovado por 45,3%. O Paraná Pesquisas também fez um levantamento sobre o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). O governador é aprovado por 56% dos eleitores e desaprovado por 39,2, já o presidente tem aprovação de 56,7% e desaprovação de 40,1%.