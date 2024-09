Paraná Pesquisas: Dário lidera em Campinas. Tourinho e Rafa empatam

São Paulo — Levantamento do Paraná Pesquisas, publicado nesta sexta-feira (13/9), mostra que o atual prefeito da cidade, Dário Saadi (Republicanos), lidera a corrida eleitoral em Campinas. O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) está tecnicamente empatado no segundo lugar com o ex-vereador Pedro Tourinho (PT), por quem foi ultrapassado — Rafa tem 18,0%, e Tourinho, 20,1% das intenções de votos.

1 de 5

Dário Saadi (Republicanos), atual prefeito de Campinas

TSE

2 de 5

Rafa Zimbaldi (Cidadania) é deputado

TSE

3 de 5

Pedro Tourinho (PT) ocupa a vaga de Rui Falcão (PT) na Câmara dos Deputados

TSE

4 de 5

Angelina Dias (PCO) é professora aposentada

TSE

5 de 5

Wilson Matos (Novo) é empresário

TSE

Dário recebeu 43,1% das intenções de votos. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para cima e para baixo.

Esse é o primeiro levantamento do Paraná Pesquisas desde o início do período eleitoral, em 30 de agosto. Na última pesquisa feita pelo instituto, em 28 de maio, Dário Saadi já aparecia no primeiro lugar das intenções de votos, com 37,3%. Já Rafa Zimbaldi estava com 24,1%, e Pedro Tourinho, com 12,5%.

Confira o resultado da pesquisa estimulada:

Dário Saadi (Republicanos) – 43,1% Pedro Tourinho (PT) – 20,1% Rafa Zimbaldi (Cidadania) – 18,0% Angelina Dias (PCO)– 2,4% Wilson Matos (Novo) – 1,9% Nenhum/branco/nulo – 7,9% Não sabe/não respondeu – 6,6% Além do cenário estimulado, quando os entrevistados são perguntados em quem eles votariam indicando os nomes do candidatos, o Paraná Pesquisas perguntou aos eleitores em quem eles votariam de forma espontânea.

Resultado da pesquisa espontânea:

Dário Saadi (Republicanos) – 24,0% Pedro Tourinho (PT) – 10,3% Rafa Zimbaldi (Cidadania) – 8,6% Wilson Matos (Novo) – 0,9% Angelina Dias (PCO)– 0,3% Outros nomes citados – 0,5% A pesquisa também investigou a opinião dos eleitores de Campinas sobre a gestão de Dário, que está à frente da prefeitura desde 2021. Nesse cenário, 59,0% disseram aprovar a gestão de Dário Saadi, contra 36,5%, que desaprovam. Já 4,5% não souberam responder a pergunta ou não opinaram.

Por fim, os entrevistados foram perguntados qual candidato eles mais rejeitam. O candidato do Partido dos Trabalhadores foi líder de rejeição, com 31,4%, seguido pelo atual prefeito, com 22,1%.

Rejeição eleitoral estimulada:

Pedro Tourinho (PT) – 31,4% Dário Saadi (Republicanos) – 22,1% Rafa Zimbaldi (Cidadania) – 21,4% Angelina Dias (Novo)– 16,6% Wilson Matos (Novo) – 14,6% Poderia votar em todos – 10,4% Não sabe/ Não respondeu – 12,9% O instituto Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 800 eleitores entre os dias 9 e 12 de setembro de 2024. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-00779/2024.