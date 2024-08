Paraná Pesquisas divulga como está a corrida eleitoral em Rafard (SP)

Levantamento ainda aponta alta rejeição do eleitorado ao governo federal e aprovação das gestões municipal e estadual

Divulgação/rafard.sp.gov.br

Cidade fica perto de Capivari



Paraná Pesquisas divulgou o resultado de uma pesquisa sobre a intenção de voto nas eleições municipais e a avaliação das administrações Municipal, Estadual e Federal. 47,3 % dos entrevistados disseram que não sabem em quem vão votar para a prefeitura. Fabinho é o candidato com maior intenção de votos, com 39 %. Em caso de segundo turno, o mesmo também ganharia a eleição sobre seus adversários, Rodrigo Proença e Geraldo da Farmácia. Já em relação ao governo municipal, 65,5 % dizem que consideram o admistração como boa ou ótima. No âmbito estadual, 78,5 % aprovam o governo de Tarcísio de Freitas, e no quesito federal apenas 40 % aprovam as decisões do governo de Luis Inácio Lula da Silva.

