Paraná Pesquisas: Em Vitória, Lorenzo Pazolini lidera com 50,9%; João Coser é o segundo com 16,3%

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta segunda-feira (26), a pesquisa eleitoral para a prefeitura de Vitória. No cenário estimulado, Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece disparado em primeiro lugar, com 50,9% das intenções de voto. Em segundo lugar, João Coser (PT) figura com apenas 16,3%. Ainda neste primeiro cenário, Luiz Lucas (PSDB) figura na lista com somente 8,6%, enquanto Camilla Valadão (PSOL) vêm em seguida com 7,6%. O penúltimo colocado da primeira simulação é Assumção, com somente 5,3% (PL) de intenção de voto. Na última colocação, Eduardo Ramlow (PRTB) tem 0,5%.

Em nível de rejeição, João Coser figura o topo da lista com 34,6%. Em seguida, Assumção assume o posto com 23%. Posteriormente, a psolista Camilla Valadão aparece com 19,4%. O atual prefeito, Lorenzo Pazolini, aparece em quarto lugar com 15,9% de rejeição. Os últimos dois colocados na lista são Luiz Lucas e Eduardo Ramlow, com 15,4% e 6,8%, respectivamente. Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 22 e 25 de agosto. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo n.º ES-00851/2024.

Publicado por Marcelo Bamonte