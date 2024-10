Paraná Pesquisas: Marçal e Boulos encostam em Nunes e acirram disputa

São Paulo — Levantamento do Paraná Pesquisas publicado nesta sexta-feira (4/10) revelou que o influencer Pablo Marçal (PRTB) e o deputado federal, Guilherme Boulos (PSol), encostaram no atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), em pesquisa estimulada.

Nunes teve 26,8% das intenções de votos; Boulos, 26%; e Marçal, 24,2%. O resultado mostra o acirramento da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Todo estão tecnicamente empatados na liderança.

Em quarto lugar está a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 11,5%; o apresentador José Luiz Datena (PSDB), aparece em quinto lugar, com 3,5%.

A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

No último levantamento Paraná Pesquisas, Nunes tinha 27%, oscilou, portanto, 0,2 ponto percentual negativamente. Boulos, que tinha 25%, oscilou positivamente 1 ponto percentual. Marçal, que estava com 22,5%, cresceu 1,7 ponto percentual. Tabata, que estava com 8,9%, agora avançou 1,6 ponto percentual.

Confira o cenário da pesquisa estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 26,8% Guilherme Boulos (PSol): 26% Pablo Marçal (PRTB): 24,2% Tabata Amaral (PSB): 11,5% José Luiz Datena (PSDB): 3,5% Marina Helena (Novo): 1,7% João Pimenta (PCO): 0,1% Bebeto Haddad (DC): 0,2% Ricardo Senese (UP): 0,1% Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,0% Em branco/nulo/nenhum: 3,5% Não sabem/não responderam: 2,5% Cenário espontâneo Além do cenário estimulado, quando os entrevistados são perguntados em quem eles votariam indicando os nomes do candidatos, o Paraná Pesquisas perguntou aos eleitores em quem eles votariam de forma espontânea.

Ricardo Nunes (MDB): 18,7% Guilherme Boulos (PSol): 18,5% Pablo Marçal (PRTB): 18,1% Tabata Amaral (PSB): 5,9% José Luiz Datena (PSDB): 1,7% Marina Helena (Novo): 0,8% João Pimenta (PCO): 0,1% Outros nomes citados: 0,6% Em branco/nulo/nenhum: 4,0% Não sabem/não responderam: 31,6% O Paraná Pesquisas ouviu 1,5 mil eleitores da capital paulista entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro de 2024. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95% (a cada 100 pesquisas feitas dessa forma, 95 trarão resultados dentro das margens de erro). A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-09433/2024.

Segundo turno O Paraná Pesquisas ainda simulou três cenários de segundo turno. Neles, o Prefeito Ricardo Nunes manteve sua vantagem sobre seus dois rivais. Confira:

Ricardo Nunes (50,6%) X Guilherme Boulos (35,5%) Ricardo Nunes (53,1%) X Pablo Marçal (28,9%) Guilherme Boulos (46,4%) X Pablo Marçal (38,2%)