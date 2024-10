Paraná Pesquisas: Marcelo Lima (Podemos) lidera intenções de votos em São Bernardo do Campo com 25%

Em segundo e terceiro lugar estão Alex Manente (Cidadania) e Luiz Fernando (PT) com 22,8% e 21,5%, respectivamente

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (1) sua pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de São Bernardo do Campo. Na primeira colocação do cenário estimulado, ou seja, onde os candidatos são apresentados aos eleitores, Marcelo Lima (Podemos) lidera as intenções de votos com 25%. Em segundo lugar, Alex Manente (Cidadania) alcançou 22,8%. Em seguida, Luiz Fernando (PT) pontuou 21,5%. Nas últimas posições, está Flávia Morando (União Brasil) e Claudio Donizete (PSTU) com 19% e 1,6%, respectivamente. Se observado o nível de rejeição de cada candidato, Luiz Fernando (PT) está a frente neste cenário com 32,4%. Em segundo lugar, Flávia Morando (União Brasil) alcançou 30,4%. Na terceira e quarta colocação, estão Alex Manente (Cidadania) e Marcelo Lima (Podemos), com 21,8% e 20,8%, respectivamente. Com apenas 14,8%, Claudio Donizete (PSTU) está na última colocação.

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 800 eleitores. Tal amostra representativa do município de São Bernardo do Campo atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-06771/2024 para o cargo de Prefeito.

