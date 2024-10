Paraná Pesquisas: Nunes aparece com 26,8% das intenções de voto, Boulos com 26,0%, e Marçal, 24,2%

O instituto Paraná Pesquisas divulgou na noite desta sexta-feira (4) um novo levantamento para a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes (MDB) aparece com 26,8% das intenções de voto, Guilherme Boulos (PSOL) com 26,0% e Pablo Marçal (PRTB) com 24,2%. Os três candidatos estão tecnicamente empatados, pois a margem estimada de erro é de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.

Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro de 2024. A amostra representativa do município de São Paulo atinge um grau de confiança de 95%.

