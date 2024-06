Paraná Pesquisas: prefeito Bruno Reis lidera corrida em Salvador com 64% das intenções de voto

Levantamento do Paraná Pesquisa aponta o atual prefeito e pré-candidato Bruno Reis como líder na disputa pela Prefeitura de Salvador, na Bahia. Na modalidade estimulada, com nomes dos pré-candidatos, Bruno Reis tem 64% contra 11,% de Geraldo Jr, em segundo lugar. Kleber Rosa tem 3,8% e Victor Marinho, 3,3%. A pesquisa também aponta que Bruno Reis é o pré-candidato com menor rejeição (19,8% dos entrevistados dizem que não votariam de jeito nenhum). Nesse quesito, Geraldo Jr. tem o maior índice de rejeição. 38% da amostra afirmou que não votaria neste pré-candidato de jeito nenhum.

A atual administração da capital baiana, feita pelo prefeito Bruno Reis, também foi perguntada pelo instituto. A gestão tem aprovação de 74,1% e é desaprovada por 21,9%. O governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, foi aprovado por 52,8% e teve 43,1% desaprovação. Por fim, o eleitor da Bahia também foi perguntado sobre a administração Federal e 59,5% aprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 37,4% desaprovam a administração petista. A pesquisa ouviu 800 eleitores, entre 29 de maio e 3 de junho de 2024. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro estimada em 3,5 pontos percentuais.