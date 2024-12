Parassonia: o transtorno do sono que pode te fazer falar ou até xingar enquanto dorme

No início de 2019, a paisagista Elaine Caparroz foi agredida por quatro horas pelo estudante de Direito Vinícius Serra. O caso, amplamente repercutido na época como tentativa de feminicídio, tomou uma reviravolta surpreendente após cinco anos. Foi revelado que o acusado apresenta parassonia, um raro distúrbio do sono.

Com base nesse diagnóstico, a justiça concluiu que Vinícius não poderia ser responsabilizado criminalmente por seus atos, resultando em sua absolvição. Mas, afinal, o que é a parassonia? Como esse distúrbio pode levar a comportamentos violentos? Entenda mais sobre o transtorno!

Leia mais

Acordar na madrugada para comer pode ser distúrbio de sono

Trabalho noturno está ligado a distúrbios do sono, segundo estudo

Veja um polvo supostamente acordando de um pesadelo

O que é parassonia?

As parassonias são transtornos ligados ao sono, em que acontecem ações involuntárias ou inconscientes por parte do indivíduo que recebeu tal diagnóstico. Geralmente, essas ocorrências indesejadas podem aparecer no início do sono, ao longo do sono ou durante o despertar.

Deste modo, tais modificações podem ocorrer tanto na fase REM do sono, que é o estágio final do ciclo do sono e na qual os sonhos mais intensos acontecem, quanto na fase não-REM. Especialistas explicam que não existe uma causa específica para uma pessoa ser diagnosticada com parassonia, uma vez que o transtorno é resultado de vários fatores.

Jovem sofrendo de sonambulismo/Shutterstock Foto Colaborador Africa Studio

Entre esses, a idade, o nível de estresse, efeitos de medicamentos, insônia e até mesmo o simples fato de estar dormindo em um local desconhecido pode contribuir para episódios do distúrbio. Contudo, as parassonias podem ser divididas em níveis de intensidade diferente. Confira a seguir.

Parassonia do sono não-REM

As parassonias que acontecem durante o sono não-REM, que normalmente ocorrem na fase de transição para o despertar, englobam episódios de sonambulismo, terrores noturnos e o fenômeno conhecido como despertar confusional.

Este último é mais frequente na infância e se caracteriza por a pessoa acordar desorientada, podendo apresentar choro, comportamentos agressivos e fala arrastada.

Parassonias do sono REM

As parassonias do sono REM são aquelas que apresentam episódios de pesadelos, que podem envolver fala ou gritos durante o sono, paralisia do sono e o transtorno comportamental do sono REM, caracterizado por movimentos violentos que podem causar ferimentos tanto na pessoa quanto em quem estiver próximo.

Além disso, outras condições, como o bruxismo (ranger de dentes à noite) e a enurese noturna (xixi na cama), também são consideradas parassonias, sendo a enurese mais comum na infância e geralmente resolvendo-se com o tempo.

Qual a diferença entre parassonia e sonambulismo?

Sonâmbulo vestido de pijama no telhado à noite/Shutterstock New Africa

Enquanto as parassonias se referem a um conjunto de transtornos do sono que podem incluir o sonambulismo, terrores noturnos, bruxismo e pesadelos, por exemplo, o sonambulismo representa um único distúrbio do sono.

Deste modo, o sonambulismo é o distúrbio do sono que consiste em um despertar parcial do sono Não-REM, com comportamentos automáticos como sentar-se, levantar-se e andar. Por outro lado, as parassonias apresentam diversos tipos, alguns ligados ano sono REM e outros ao NÃO-REM.

Pode acordar um sonâmbulo? Sim. Segundo especialistas, é possível acordar um sonâmbulo, desde que a ação seja realizada com cautela. Então, o ideal é conduzir o indivíduo novamente para a cama para que ele possa continuar o sono.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico para parassonias é clínico ou com polissonografia. Portanto, em caso de sintomas, é essencial procurar ajuda profissional. A partir disso, o tratamento pode incluir medicamentos e psicoterapia.

A Universidade de Navarra, localizada na Espanha, sugere a utilização de ansiolíticos com propriedades calmantes para tratar pacientes que apresentam parassonias.

Dentre os medicamentos frequentemente prescritos estão o diazepam e o alprazolam, sempre sob a orientação e acompanhamento de um médico. Além disso, abordagens como a terapia cognitivo-comportamental e ajustes no ambiente de sono também são utilizadas para reduzir os riscos para o paciente e para pessoas ao seu redor.

As informações contidas neste artigo têm caráter exclusivamente informativo e não substituem o aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico profissional. Em caso de dúvidas ou sintomas, procure um médico ou especialista qualificado.

O post Parassonia: o transtorno do sono que pode te fazer falar ou até xingar enquanto dorme apareceu primeiro em Olhar Digital.