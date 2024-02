Parceria da BYD com a 99 oferece condições especiais para motoristas na compra de carros elétricos

A plataforma 99 oficializou mais uma parceria com a montadora chinesa BYD para oferecer condições especiais aos motoristas parceiros do aplicativo. Com o lançamento do carro 100% elétrico Dolphin Mini nesta quarta-feira, 28, a 99 informou que os motoristas que desejarem adquirir o modelo terão descontos significativos na taxa de serviço cobrada pela plataforma por cada corrida realizada. Para os motoristas que adquirirem o BYD Dolphin Mini, a 99 oferecerá uma taxa de serviço reduzida em 50% até setembro de 2024, cobrando do motorista apenas 9,99% por corrida. Além disso, a plataforma oferece a possibilidade de reduzir essa taxa para 0% aos motoristas que optarem por adesivar seus veículos com mensagens de zero emissão de CO2, como já acontece com os carros circulam por São Paulo. O veículo compacto chega ao mercado com o valor de R$ 115.800, com desconto de R$10 mil para quem adquirir ele pelo Mercado Livre até o fim desta quarta-feira. O montante anunciado pela BYD é mais do que o esperado pelos amantes da marca, que esperavam um valor abaixo de R$ 100 mil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA