Parceria leva 300 crianças de escolas municipais para conhecer os bombeiros em Barreiras

Pelo menos trezentas crianças de escolas municipais realizaram uma visita na manhã desta quarta-feira (9), o 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17° BBM), em Barreiras, celebrando o Dia das Crianças em uma iniciativa conjunta com a Secretaria de Educação de Barreiras.

Momento da visita em que as turmas conhecem local | Foto: Divulgação / CBMBA

Foram realizadas algumas atividades, as crianças tiveram a oportunidade de aprender sobre equipamentos de resgate, técnicas de salvamento aquático e em altura, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio. A ação teve com objetivo é fortalecer os laços entre a comunidade escolar e os bombeiros, oferecendo às crianças uma experiência única de aprendizado e diversão.

Crianças na entrada principal em meio a visita | Foto: Divulgação / CBMBA

As crianças também participaram de uma simulação de combate a incêndio, onde os pequenos puderam manusear as mangueiras, se sentindo verdadeiros bombeiros. A atividade contou com a programação também incluiu brincadeiras, atividades esportivas na quadra de areia e no tatame de judô.

Crianças brincando na quadra do Batalhão dos bombeiros | Foto: Divulgação / CBMBA

Para finalizar a manhã com muita animação, as crianças participaram do tradicional ‘banho de mangueira’, brincaram em uma quadra e desfrutaram de um lanche.