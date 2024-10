Paris Hilton, Charlie Puth e mais artistas se despedem de Liam Payne

A morte do cantor Liam Payne nesta quarta-feira (16/10), aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, abalou fãs e amigos do músico.

O cantor Charlie Puth fez um story no Instagram lamentando a morte de Payne. “Estou em choque agora. Liam sempre foi tão gentil comigo. Ele foi um dos primeiros artistas grandes com quem trabalhei. Eu não consigo acreditar que ele se foi”, escreveu.

Já Paris Hilton usou as redes sociais para dizer que está “muito chateada” com o falecimento do ex-vocalista do One Direction. “Envio aqui meu amor e condolências à sua família e entes queridos. Descanse em paz, amigo.”

O cantor Ty Dolla $ign postou uma foto com Liam e revelou ter feito contato com Liam Payne recentemente. “Acabei de falar com você dois dias atrás”, escreveu o rapper.

Homenagens no Brasil

No Brasil, a apresentadora Maisa, fã do One Direction, também se manifestou. Ela relembrou uma entrevista que fez com Liam e homenageou o popstar.

“Nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores que fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência”, escreveu Maísa. “Esse momento estará pra sempre no meu coração. Descanse em paz e obrigado por tudo”, completou.

Fátima Bernardes também relembrou um momento junto ao artista. “Ele esteve comigo no Encontro em junho de 2018. Estava no Brasil para divulgar seu trabalho solo depois do fim do @onedirection. Além de cantar, conversou com fãs e contou sobre os planos futuros. Meu carinho pros fãs”