Paris Hilton mostra detalhes da festa de aniversário da irmã

A família de Paris Hilton celebrou em grande estilo neste fim de semana. A irmã da socialite, Nicky Hilton, completou 41 anos no sábado, 5 de outubro.

No Instagram, Paris compartilhou um vislumbre da festa de aniversário, mostrando a decoração com balões que formavam a frase “feliz aniversário, Nicky”. Embora as imagens não estejam mais disponíveis nos stories de Paris, a revista People divulgou uma das fotos.

Nicky é mãe de três crianças: Lily-Grace Victoria, de oito anos, Theodora Marilyn, de seis, e Chasen, de dois. Já Paris Hilton é mãe de Phoenix, de 20 meses, e London, de 10 meses.

© Paris Hilton/Instagram

Leia Também: Comportamento tóxico de Ben Affleck preocupa amigos após divórcio de J-Lo