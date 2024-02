Parlamentares da ala cultural se manifestam em apoio ao Perse

Os parlamentares da ala cultural do Congresso Nacional se manifestaram em apoio ao Programa Emergencial de Retomada dos Setores de Eventos e Turismo (Perse), após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar a Medida Provisória 1.202, de 2023, que suspende os benefícios fiscais do programa.

Criado em 2021, o Perse reduziu as alíquotas dos impostos federais das empresas do setor de eventos até dezembro de 2026, uma forma de apoiar as empresas que foram afetadas pela pandemia de Covid-19.

O documento assinado pelos parlamentares tem o objetivo a prorrogação do suporte para a ala cultural, com a justificativa de que o programa auxiliou na geração de empregos para o setor de eventos e turismo.

O manifesto é assinado pelos políticos da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Produção Cultural e Entretenimento; a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo (Frentur); Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo (FPE); Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira; e da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços (FCS).

“Entendemos que o próprio Perse, na parte que disciplina a possibilidade de recuperação de débitos com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), já recuperou mais de R$ 20 bilhões, ou seja, o programa na sua completude se paga e fomenta a geração de empregos no Brasil”, destaca um trecho do documento apresentado pelos parlamentares.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), projeta uma perda de R$ 100 bilhões de arrecadação nos próximos cinco anos se o Perse for mantido. De acordo com a pasta, no ano passado o programa gerou uma renúncia fiscal de R$ 17 bilhões.