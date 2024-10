Parlamento de Itamaraju avança em projetos de benefício público em sessão ordinária

Os membros do parlamento de Itamaraju se reuniram novamente nesta terça-feira (30) de outubro, em sessão ordinária para discutir e avançar em projetos e indicações essenciais para a comunidade local. Sob a condução da mesa diretora, presidida pela vereadora Joseni Alves, conhecida como “Ny”, os trabalhos tiveram início com a leitura do texto bíblico e a aprovação da ata da sessão anterior.

Com a ausência justificada do vereador Flavio da Silva Nascimento, a sessão prosseguiu normalmente, e no pequeno expediente foram lidos os pedidos de providência e projetos de lei, refletindo o compromisso dos vereadores com as demandas da população.

Entre os projetos discutidos, destacou-se o Projeto de Lei do Legislativo 012/2024, da vereadora Jozenir Alves Bonfim, que propõe a criação do Programa Municipal de Equoterapia em Itamaraju, oferecendo tratamento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, mobilidade reduzida ou outras necessidades específicas. Outro ponto de relevância foram os Projetos de Lei 013/2024, 014/2024 e 015/2024, que declararam associações locais como entidades de utilidade pública, ampliando suas possibilidades de apoio e reconhecimento, mas foram encaminhados para as comissões legislativas.

Além disso, os vereadores avaliaram relatórios do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) sobre as contas do prefeito Marcelo Angênica nos anos de 2018 e 2020. A análise pode impactar diretamente a elegibilidade do gestor, uma vez que a reprovação das contas pode acarretar consequências legais e financeiras (inelegível, poderes políticos cassados e pagamento de multas), sendo destinados para as comissões.

Todos os projetos foram aprovados por unanimidade, representando a união dos parlamentares em prol de um futuro promissor para Itamaraju e reafirmando o compromisso da casa legislativa com a transparência e o bem-estar da população.