Parlamento de Itamaraju: Promove projetos cruciais para a comunidade

Na sessão ordinária desta terça-feira, 12 de novembro, a Câmara de Vereadores de Itamaraju reafirmou seu compromisso com a população, abordando e aprovando projetos essenciais para o município. Sob a liderança de Joseni Alves, a “Ny”, presidente da casa, os trabalhos foram abertos com uma leitura bíblica e a aprovação da ata da sessão anterior, marcando um início de diálogo e compromisso com os cidadãos.

Durante o pequeno expediente, vereadores apresentaram pedidos de providências e projetos de lei que atendem às demandas locais. Entre as propostas, destacaram-se o Projeto de Lei do Legislativo 023/2024, que rejeitava o parecer sobre as contas de 2018 emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e o Projeto de Lei 022/2024, que acolhia o parecer referente ao exercício de 2020. Essas ações demonstram o zelo dos parlamentares ao rever as finanças municipais, promovendo a responsabilidade no uso dos recursos públicos e a transparência com os itamarajuenses.

A sessão também contou com a aprovação unânime das indicações 087/2024, 088/2024 e 089/2024, bem como uma Moção de Pesar pelo falecimento de Tábitá Pereira dos Santos. Tais gestos de união refletem o compromisso dos vereadores com o bem-estar e a sensibilidade em honrar a memória daqueles que compõem a história de Itamaraju.

A Câmara, sob a presidência de Ny, mostra-se comprometida com o futuro do município, reforçando o dever de um legislativo forte, atuante e próximo das necessidades da população. Cada decisão tomada na sessão de hoje é mais um passo para uma cidade mais justa e transparente, com os olhos voltados para o desenvolvimento coletivo, disse um dos parlamentares.

“Unidos pela confiança e movidos pela fé, estamos escrevendo juntos uma nova página na história de Itamaraju”, destacou a presidência de Ny.