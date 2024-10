Parque Costa Azul recebe o Parque das Crianças com dois dias de diversão gratuita neste final de semana

A capital baiana terá uma opção de diversão para as crianças neste final de semana. O Parque das Crianças acontecerá nos dias 12 e 13 de outubro de 2024, no Parque Costa Azul, em Salvador.

Com entrada gratuita, o evento oferece uma programação variada para todas as idades, com atrações culturais, recreativas e educativas, com o intuito de celebrar o Dia das Crianças em grande estilo.

A festa, que conta com patrocínio da Bahiagás e Embasa e com o apoio do Governo do Estado da Bahia, inclui peças teatrais, shows musicais, oficinas criativas e uma série de atividades lúdicas ao ar livre, prometendo encantar crianças e adultos. Confira a programação completa: