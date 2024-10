Parque da Cidade recebe segunda edição do Festival das Crianças na sexta

A 2º edição do Festival das Crianças acontecerá na sexta-feira (11), das 9h às 12h, no Parque da Cidade, no Itaigara. O evento, realizado pela Prefeitura de Salvador, comemora o dia dedicado ao público infantil, celebrado em 12 de outubro.

A programação contará com atividades como animação com brincadeiras, recreação odontológica em um escovódromo — espaço voltado para a prática e o aprendizado da escovação correta —, o momento “Vamos plantar uma árvore?”, além de música, diversão e outras atrações de lazer e aprendizado para as crianças e familiares.