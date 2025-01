Participante de Ilhados 2 expõe término da relação: “Estava no motel”

Larissa Pereira, participante de Ilhados com a Sogra 2, contou que seu casamento com André Queiroz, terminou. No reality da Netflix, ela, o rapaz e a sogra representavam a Família Queiroz.

Depois de uma série de questionamentos, Larissa decidiu expor a situação. Segundo ela, o relacionamento acabou há seis meses e não teve a ver com o programa, mas sim a descoberta de uma traição por parte de André.

“Realmente, eu e o André não estamos mais juntos. Nós nos separamos há quase seis meses. Não tem nada a ver com o reality show. Na verdade, o reality foi muito bom, pelo menos para mim. O fim do nosso relacionamento se deu por conta de vários motivos. Não era uma coisa que eu esperava, não era uma coisa que eu queria”, disse ela.

A ex-participante do Ilhados, então, revelou que descobriu que o ex-marido estava no motel com uma mulher que conheceu no trabalho.

“Descobri uma relação do André com outra pessoa. Eu descobri da pior forma possível. Eu estava desconfiando e aí coloquei o celular dele para compartilhar a localização comigo e eu acabei descobrindo que ele estava no motel com uma pessoa que ele tinha conhecido no trabalho. Foi muito impactante. Foi muito difícil. Foi muito triste”, explicou.

Ainda de acordo com Larissa, André recebeu o apoio da mãe. Juntos, o ex-casal tem quatro filhos.

“Quando eu descobri isso, o próprio André optou por já sair de casa para assumir um relacionamento com essa outra pessoa. Obviamente, ele teve o apoio incondicional da mãe dele”, disparou ela.