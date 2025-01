Participante do Ilhados com a Sogra é processado por valor de pensão

Raphael Mendonça, que participou da segunda temporada do reality show Ilhados Com a Sogra, da Netflix, trava uma batalha na Justiça com a mãe de sua primeira filha. A ação envolveria o valor que o administrador paga como pensão para a criança, segundo revelou o portal LeoDias.

A menina é fruto de um relacionamento anterior ao casamento dele com Isabela Vasques, com quem entrou no programa. Ele teria se envolvido rapidamente com a mãe da criança em 2017, meses antes de conhecer a atual esposa, com quem tem duas filhas.

1 de 3 Família Mendonça, que desistiu do reality Divulgação 2 de 3 Isabella e Patrícia Mendonça, do Ilhados com a Sogra 2 Reprodução 3 de 3 Ilhados com a Sogra 2 Reprodução

Após descobrir a gravidez, a mãe da menina teria entrado em contato com Raphael. Na ocasião, ele teria dito que assumiria a criança, mas, por influência de amigos e familiares, pediu um teste de DNA. Após exigências sobre o exame, que o administrador pediu que fosse realizado em uma clínica conhecida por ele, e a negativa da mulher em realizar o teste durante a gravidez, o filho de Patrícia teria sumido.

A mulher diz que passou a criar a filha sozinha, sem nenhum acordo de pagamento de pensão. Contudo, precisou de ajuda com os gastos da criança e entrou na Justiça contra Raphael.

Após o início do processo, um teste de DNA foi realizado e constatou a paternidade em 2021, quando foi acordado o pagamento de um salário mínimo para a mãe da menina. A batalha judicial, entretanto, não teria terminado, pois a genitora teria alegado que o valor pago não seria compatível com a vida de luxo e ostentações exposta por Raphael nas redes sociais.

O que diz a defesa do participante de Ilhados com a Sogra

A defesa de Raphael Mendonça afirmou que o processo tramita em segredo de Justiça com o “objetivo de proteger a intimidade de todos os envolvidos, especialmente no que tange à criança”.

“Esclareço que, em nenhum momento, o mesmo deixou de assumir a paternidade”, destacou o advogado. Ele afirma ainda que desde que foi confirmada a paternidade, o administrador tem cumprido integralmente com as obrigações alimentícias estabelecidas pelo magistrado e nunca questionou o valor da pensão.

Ele destacou também que o marido de Isabela apresentou propostas para resolver a situação de forma amigável, mas elas foram recusadas pelos advogados da genitora. “Raphael reafirma que não tem nada a esconder e sempre esteve disposto a solucionar o caso da maneira mais adequada e em benefício da criança envolvida”, finaliza a defesa.