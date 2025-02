Participante do Quem Quer Ser Um Milionário fica sem o prêmio; entenda

A professora aposentada Maria Edileuda Rêgo Sarmento, de 69 anos, comoveu a plateia ao levar para casa R$ 300 mil no desafio de perguntas e respostas Quem Quer Ser Um Milionário?, exibido no Domingão com Huck. Porém, o prêmio não ficou com ela.

Maria se dedicou mais de dois anos a estudos intensivos para participar do quadro. Com a preparação, ela avançou até a penúltima pergunta no jogo.

No entanto, a participante optou por não ficar com o prêmio e distribui o valor integral entre familiares. A lista de beneficiados inclui o sobrinho Rodolfo Rêgo, que a auxiliou na preparação para o programa.

Maria Edileuda foi inscrita no quadro pelo sobrinho e precisou viajou sete vezes ao Rio de Janeiro para as gravações, além de manter uma rotina intensa de estudos de cerca de 12 horas por dia.