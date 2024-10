Participante troca noivo por amante em reality do Prime Video: entenda

A primeira temporada do Ilha da Tentação, apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa, da Prime Video, reservou momentos bastante distintos, entre amor, traição e drama. Um dos casais do reality, Rayssa Coutinho e Cordeiro Rodrigues, voltou para casa mais cedo, mas separados, já que a moça preferiu deixar a atração com o amante, Lucas Martins.

A ideia de entrar no programa foi do rapaz, que revela que traiu todas as suas ex-namoradas e que é inseguro em relação aos sentimentos e ao namoro. Entretanto, Rayssa se conecta com Lucas e eles ficam juntos, quebrando uma das regras combinadas pelo casal, que era a de não beijar.

1 de 7

Rayssa Coutinho deixou o Ilha da Tentação com Lucas, seu amante, ao invés de seu namorado, Cordeiro

Reprodução/Instagram

2 de 7

Ela entrou no programa com Cordeiro

Reprodução/Instagram

3 de 7

Mas voltou para casa com Lucas

Reprodução/Instagram

4 de 7

Participantes do Ilha da Tentação

Vitor Reis / Divulgação Prime Video

5 de 7

Participantes do Ilha da Tentação

Vitor Reis / Divulgação Prime Video

6 de 7

Participantes do Ilha da Tentação

Vitor Reis / Divulgação Prime Video

7 de 7

Apresentadores do Ilha da Tentação

Vitor Reis / Divulgação Prime Video

Ao descobrir a traição de sua namorada, ele se desespera, tem o que parece ser uma crise de ansiedade e dá socos em uma caixa de plástico e machuca a mão, precisando de atendimento. Cordeiro opta por encerrar a participação de ambos no programa e reencontra a namorada.

Entretanto, o que poderia ser um alívio por sair dali com a sua companheira, se torna um pesadelo, já que ela opta por terminar o namoro e voltar para a “vida real” com o “amante”. O novo casal deixa o programa feliz e mostrando que poderia surgir um novo relacionamento série a partir daquele momento.

Como funciona o Ilha da Tentação Na atração, apresentada por Flávia Alessandra e Otaviano Costa, quatro casais são separados e ficam durante um período em ilhas com pessoas solteiras — os quatro comprometidos com oito mulheres e as comprometidas com oito homens.

A ideia do reality é fazer com que os participantes resistam às tentações de outras pessoas e não quebrem as regras propostas pela dupla, que não necessariamente são iguais às de outra, como, por exemplo, não poder beijar, fazer sexo, carícias, entre outras.

Toda vez que uma regra é quebrada, uma sirene toca na outra casa. Há, ainda, outra dinâmica, chamada Fogueira, em que os namorados/noivos vêem um resumo do que as namoradas/noivas fizeram e vice-versa.

Flávia Alessandra e Otaviano viveram própria Ilha da Tentação: entenda Casais colocam o futuro do relacionamento em prova com teste de fidelidade em um cenário paradisíaco no México. Com essa premissa, o reality show Ilha da Tentação, apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa, promete ter um enredo digno de novela.

O programa estreia nesta sexta–feira (20/9) no Prime Video, com quatro episódios disponíveis. Nas dinâmicas, o casal se separa e vai morar em casas com solteiros do sexo oposto. No final, os participantes devem escolher se vão manter o relacionamento antigo ou se entregar a uma paixão com os solteiros.

“É uma novelona brasileira e mexicana e tem todos os dramas”, afirma Otaviano Costa em entrevista ao Metrópoles. E os personagens são os casais Giulia Fiorani e Julio Lopes; Luana Brandão e Gabriel Moreira; Morgana Costa e Emerson Andrade; e Rayssa Coutinho e Cordeiro Rodrigues.

Aliás, os apresentadores têm uma história similar ao enredo do reality show. Isso porque eles se conheceram em um navio, quando viajavam por nove dias a trabalho. Ambos estavam em relacionamentos com outras pessoas, mas acabaram se envolvendo.

“A gente brinca que a gente iniciou o Ilha da Tentação por que nos conhecemos em uma situação bem similar”, revela Flávia Alessandra.

Apesar deste começo, o casal confessa que, juntos, não participariam deste experimento. “Não tenho coraçãzinho mais para isso”, brincou Otaviano. Os atores estão juntos há cerca de 20 anos.

Já no comando da atração, eles se entregaram ao jogo e ficaram bastante envolvidos pelas histórias dos participantes. “De fato, a gente se apaixona pela história deles. É muito difícil você chegar no set de filmagens e ser imparcial, não dar conselhos ou não julgar”, explica Flávia.

Vulnerabilidade No Ilha da Tentação, os casais ficam vulneráveis a uma série de situações que podem gerar insegurança, ciúmes e até ativar gatilhos. “Mais do que um reality de relacionamento, é muito sobre autoconhecimento. Quando começa esse processo, você já vê mudanças”, comenta Flávia.

“É uma terapia intensa que eles passam”, completa a atriz.

Para Otaviano, o reality começa como uma “festa”. “Mas lá para o terceiro episódio, começa a tocar a sirene da tentação”, explica. Na dinâmica, quando uma regra de fidelidade é quebrada, um alarme toca na casa do sexo oposto, e os participantes ficam se questionando quem foi o “traidor”.

Por conta dessa vulnerabilidade, o público vai se identificando com as figuras individuais. “Você torce pela pessoa, independente do que ela escolheu. Eu e a Flávia sofremos na pele”, comenta Otaviano.

Durante cerca de um mês, além de apresentar, o casal assistiu todo o enredo em monitores de TV, e ficavam sempre atentos ao que estava acontecendo nas casas. A imersão foi tanta que a vida deles virou o programa, como revelou Flávia. “De fato, vira a sua novela”, comenta.

O Ilha da Tentação já tem versões de sucesso em outros países, incluindo Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Holanda.