Participantes de Conferência de Economia Solidária defendem o fortalecimento da política pública

A economia solidária, modelo baseado na autogestão e no cooperativismo, é o foco central da Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária, realizada até sexta-feira (22) no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador. Durante a abertura oficial, nesta quinta-feira (21), foi destacada a importância da mobilização coletiva para ampliar investimentos, assessoria técnica e a universalização dessa política.

Francisco de Oliveira, representante da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (Senaes), ressaltou o protagonismo da Bahia no setor: “O modelo começou no Sul, mas o Nordeste, especialmente a Bahia, consolidou esse avanço com força popular”. Ele também destacou que o evento é uma etapa preparatória para a conferência nacional, marcada para agosto de 2025.

Davidson Magalhães, secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), frisou o impacto do setor no Brasil, que envolve 23 milhões de pessoas: “Não estamos falando de um nicho. A economia solidária precisa ser vista como uma política transformadora para inclusão e desenvolvimento”.