Partido da direita ultraconservadora lidera pela primeira vez intenção de votos no Reino Unido

Pela primeira vez na história política do Reino Unido, um partido de ultradireita lidera as pesquisas de intenção de voto. O partido Reform UK, sob a liderança de Nigel Farage, alcançou 25% das intenções de voto, superando o Partido Trabalhista, que obteve 24%, e os Conservadores, com 21%. A pesquisa, conduzida pela YouGov em parceria com o jornal The Times, destaca uma mudança significativa no cenário político britânico, tradicionalmente dominado por partidos de centro-esquerda e centro-direita.

O Reform UK, que ganhou notoriedade com a campanha pelo Brexit, defende políticas mais restritivas em relação à imigração, um tema que continua a gerar debates acalorados no Reino Unido. A liderança de Keir Starmer, do Partido Trabalhista, tem enfrentado dificuldades, especialmente após o aumento de impostos e decisões geopolíticas que impactaram negativamente a economia britânica. Isso resultou em uma queda significativa no apoio ao partido, que caiu de 35% para 24% nas intenções de voto.

A ascensão do Reform UK é parte de uma tendência mais ampla na Europa, onde partidos de ultradireita estão ganhando força. Exemplos disso são o Rassemblement National na França, a AfD na Alemanha e o Fratelli d’Italia na Itália. Essa mudança no panorama político europeu reflete um descontentamento crescente com as políticas tradicionais e uma busca por alternativas que prometem soluções mais radicais para questões como imigração e economia.

Embora as próximas eleições gerais no Reino Unido estejam previstas apenas para 2028, o cenário político já está em transformação. Enquanto isso, na Alemanha, as eleições legislativas de fevereiro serão um evento crucial, com a escolha do novo chanceler.

Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA