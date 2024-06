Partido de Mandela perde maioria pela 1ª vez na África do Sul

O ANC, que governa o país desde o fim do apartheid, precisará buscar acordos para eleger presidente

Na foto, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa; ele também preside o ANC Reprodução/ X/ @CyrilRamaphosa

O partido ANC (Congresso Nacional Africano, da sigla em inglês) perdeu a maioria no Parlamento da África do Sul pela 1ª vez desde o fim do regime do apartheid, encerrado há 30 anos. A legenda que elegeu Nelson Mandela, em 1994, e domina as eleições do país desde então conquistou 40% dos votos neste pleito e não conseguiu formar maioria simples. É o pior resultado de sua história.

Os sul-africanos foram às urnas na 4ª feira (29.mai.2024). Até este sábado (1º.jun), mais de 99% dos votos foram apurados. O resultado oficial deve ser divulgado no domingo (2.jun). A abstenção é de 41%. No país, o voto não é obrigatório.

O principal adversário do partido de centro-esquerda é o centrista DA (Aliança Democrática). Teve 21,8% dos votos. Já as legendas de esquerda, MK (Lança da Nação) e EFF (Combatentes da Liberdade Econômica), tiveram, respectivamente, 14,6% e 9,5%.

A direita é menos expressiva na África do Sul. Os menores percentuais são das siglas IFP (Partido da Liberdade Inkatha), 3,9%, e PA (Aliança Patriótica), 2,1%, mais alinhadas ao conservadorismo social. Outra profusão de partidos (46) concentraram os votos restantes. A apuração é da Comissão Eleitoral da África do Sul.

DERROTA DO ANC O partido elegeu todos os 5 presidentes da África do Sul desde o fim do apartheid. É a legenda do atual chefe de Estado do país, Cyril Ramaphosa, no governo desde 2018. Com o resultado das eleições, o ANC terá que buscar, pela 1ª vez, acordos com outros partidos para governar.

Além de representar uma mudança política no cenário sul-africano, os números impactam em uma eventual recondução de Ramaphosa –já que ele não é eleito por voto direto, mas pelo Parlamento.

Na África do Sul, o sistema é semiparlamentarista e presidente serve como chefe de governo e de Estado. Na prática, atua tanto como presidente quanto como primeiro-ministro. Tradicionalmente, ele representa o partido que tem a maioria no Legislativo (ao menos 201 cadeiras do total de 400 na Assembleia Nacional).

Nesse pleito, o ANC deve levar cerca de 160 assentos e precisará formar uma coalizão para governar, o que deve diluir seu poder com as outras siglas.

Os números da eleição refletem a queda de popularidade do partido. O governo de centro-esquerda está associado a problemas econômicos, corrupção, falhas nos serviços governamentais básicos e alta criminalidade no país.

O melhor resultado do partido foi alcançado em 2004, uma década após a eleição de Mandela, quando chegou a 69,7% dos votos e conquistou 279 cadeiras. De lá para cá, os números vêm em queda.

em 2009, o partido conquistou 264 assentos na Assembleia Nacional, com 65,8% dos votos; em 2014, foram 249 assentos, com 62,1% dos votos; atualmente, o partido tem 230 assentos por ter recebido 57,5% dos votos no pleito de 2019.