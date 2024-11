Partido Republicano conquista maioria na Câmara dos Representantes e fortalece Trump para 2025

Oito dias após as eleições nos Estados Unidos, o Partido Republicano garantiu a maioria na Câmara dos Representantes, alcançando 218 cadeiras, um número que supera a quantidade necessária para a maioria simples. Os democratas, por sua vez, possuem 208 assentos, com nove ainda em disputa. Essa conquista, aliada ao controle do Senado e da Suprema Corte, fortalece a posição de Donald Trump, que assumirá o cargo em janeiro de 2025 com um Legislativo sob sua influência. O expressivo comparecimento de eleitores republicanos foi crucial para a manutenção do controle na Câmara. A influência de Trump dentro do partido é significativa, permitindo que ele avance com suas promessas de campanha, que incluem medidas como deportações em massa e a implementação de tarifas protecionistas. Além disso, a composição da Suprema Corte, com seis dos nove juízes indicados por ele, reforça sua agenda política.

Para contrabalançar as iniciativas do presidente eleito, o Partido Democrata poderá recorrer ao filibuster, uma tática que permite a um senador prolongar discursos indefinidamente, bloqueando assim o andamento de propostas no Senado. Essa estratégia exige uma maioria de 60 votos para a aprovação da maioria das legislações, o que torna a obtenção de apoio bipartidário essencial para a aprovação de novas medidas. Os defensores do filibuster argumentam que essa prática é fundamental para evitar que um único partido domine o processo legislativo. No entanto, críticos afirmam que essa estratégia contribui para a ineficiência e a lentidão nas decisões do Congresso.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA