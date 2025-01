Passageira viraliza ao mostrar comida servida em voo

Uma passageira da United Airlines chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar imagens que mostram a diferença na qualidade das refeições servidas a bordo em um intervalo de apenas uma semana. Em 13 de janeiro, ela recebeu um prato com macarrão ao molho de queijo, salada de alface e sobremesa. No dia 20, a refeição foi servida com o mesmo cardápio, mas a apresentação estava muito inferior.

No primeiro registro, o prato parecia bem montado e apetitoso, mas no segundo, o macarrão estava amassado e a salada visivelmente menos fresca. Apenas a sobremesa industrializada manteve o mesmo aspecto. Internautas reagiram com indignação e comentários irônicos: “Não poderia haver um aviso de ‘não seguro para comer’ na segunda imagem?”, escreveu um usuário.

A United Airlines não comentou o caso até o momento. Episódios envolvendo a qualidade da comida a bordo não são novidade. Em julho, uma passageira da EasyJet viralizou ao compartilhar a decepção com um penne ao molho de tomate, que chegou seco e mal preparado. Na ocasião, a empresa pediu desculpas e informou que repassaria o feedback ao fornecedor responsável.

Para muitos usuários, a qualidade da comida de avião é imprevisível. “Às vezes é bem decente, outras vezes, é uma porcaria”, comentou um internauta. Já outro ironizou: “Eu não esperaria nada e, mesmo assim, ficaria decepcionado.”

Leia Também: Criança fica à deriva em bolha inflável no mar no ES