Passageiro de ônibus é preso por abuso sexual contra menina; flagrante ocorreu no Recôncavo baiano

Um passageiro de um ônibus foi preso após abuso sexual contra uma criança, de nove anos. O flagrante ocorreu na manhã desta quinta-feira (26) quando o veículo passava por um trecho da BR-101 de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, a criança estava sentada ao lado do suspeito. Em um determinado momento, a mulher percebeu que o suspeito tinha colocado a mão por dentro das roupas da criança e depois passou a acariciar as pernas e partes íntimas da menor. A mãe da criança então pediu socorro e avisou ao motorista do ônibus, que logo depois parou em um posto da PRF e informou o ocorrido.

Os policiais fizeram a abordagem, ouviram as partes envolvidas e prenderam o acusado. Outros passageiros, que presenciariam o crime, também testemunharam em favor da vítima. Ao final, o homem, que é morador de Cruz das Almas, na mesma região, foi levado para a delegacia de Santo Antônio de Jesus.