Passageiro em suposto surto psicótico tenta abrir porta de voo da Copa Airlines

Um incidente alarmante ocorreu na madrugada de 5 de novembro de 2024, em um voo da Copa Airlines que partiu de Brasília com destino ao Panamá. Por volta das 5h, um passageiro não identificado tentou abrir a porta da aeronave enquanto se aproximava do país. O ato gerou uma rápida reação de outros passageiros e da tripulação, que conseguiram contê-lo. De acordo com relatos, o homem aparentava estar em um surto psicótico no momento do incidente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o passageiro com a blusa rasgada e ferimentos no rosto, resultado da contenção. A situação gerou tensão a bordo, mas não houve feridos entre os demais passageiros. Até o momento, a Copa Airlines não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. Informações sobre a identidade e a nacionalidade do homem envolvido ainda não foram divulgadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias