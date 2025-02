Passageiros deixam avião da United Airlines prestes a decolar após problemas no motor

Um voo da United Airlines, que partia de Houston com destino a Nova York, teve que ser interrompido antes da decolagem devido a um problema no motor. Segundo a CNN, o incidente ocorreu no domingo (2) por volta das 11h35 (Brasília), no Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston. A companhia aérea informou que não houve feridos entre os passageiros e a tripulação, que totalizavam 109 pessoas. A equipe de bordo agiu rapidamente, utilizando escorregadores e escadas para evacuar todos a bordo. Um vídeo gravado por uma passageira capturou o momento em que fumaça e chamas eram visíveis na asa do avião. Os passageiros foram reacomodados em um novo voo naquela mesma noite.

Esse incidente é o terceiro relacionado a aeronaves nos Estados Unidos em um curto espaço de tempo, com os dois primeiros resultando em fatalidades. Na quarta-feira (29), um jato da American Airlines colidiu com um helicóptero militar, resultando na morte de 67 pessoas. Em um evento separado, um pequeno avião caiu na Filadélfia, causando a morte de todos os ocupantes e de uma pessoa em solo. A Administração Federal de Aviação (FAA) anunciou que irá investigar o ocorrido com o voo da United Airlines, buscando entender as causas do problema no motor. A companhia aérea está colaborando com as autoridades para esclarecer os detalhes do incidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira