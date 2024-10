Passageiros reclamam de calor “insuportável” em aeroporto

Passageiros têm reclamado da falta de aparelhos de ar-condicionado no Aeroporto Internacional de Macapá, cidade que registrou 35,1º C nos últimos dias. Inaugurado há cinco anos, o aeroporto é operado pela concessionária Norte da Amazônia Airports (Noa).

Parte das queixas foi registrada na Reclame Aqui, a maior plataforma privada de solução de conflitos de consumidores do país. No sábado (28/9), um passageiro citou “extremo desconforto” e calor “insuportável” no terminal.

“Macapá é uma cidade quente e estava mais fresco fora do aeroporto do que dentro. Foi uma experiência péssima”, escreveu outro passageiro na última quinta-feira (26/9). Três dias antes, outra pessoa cadastrou a reclamação diretamente da sala de embarque: “Estamos completamente sem ar-condicionado, calor extremo. Essa é a terceira vez que isso acontece. A sala está cheia de idosos e cadeirantes. A administração não responde”.

Desde 2022, a Noa é a responsável pela operação do Aeroporto Internacional de Macapá e do Aeroporto Internacional de Belém. O contrato durará 30 anos. A concessionária é um consórcio entre as empresas Socicam e Dix Empreendimentos.

Macapá é conhecida por ser uma cidade quente, com uma temperatura média de 34ºC nesta época do ano. No último dia 13, a capital do Amapá teve seu dia mais quente de 2024, com 35,1ºC.

O aeroporto, batizado de Alberto Alcolumbre, tio do senador Davi Alcolumbre, foi inaugurado em 2019, início do governo Bolsonaro. O então presidente e diversos ministros participaram da cerimônia, incluindo o ministro da Infraestrutura da época, Tarcísio de Freitas, atual governador paulista.

“Um aeroporto de primeiro mundo, que vai abrir as portas para o turismo, para o comércio e para a integração”, afirmou Bolsonaro na ocasião.

Procurada, a Noa afirmou que instalou climatizadores enquanto conserta os equipamentos de ar-condicionado.

Na última semana, foram identificados danos nos equipamentos de climatização após interrupções no fornecimento de energia. Enquanto as intervenções estão sendo realizadas, climatizadores foram instalados em todos os ambientes”, disse a concessionária do Aeroporto de Macapá, acrescentando:

“Neste semestre, a Noa está iniciando os investimentos da Fase I-B do contrato de concessão, que inclui a requalificação completa do sistema de climatização do aeroporto”.