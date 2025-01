Passagem de ônibus em cidade baiana fica mais cara nesta segunda; em campanha, prefeito prometeu tarifa zero

Usuários do transporte público de Alagoinhas, no Agreste baiano, passaram a pagar uma tarifa mais cara nesta segunda-feira (27). A medida diverge do prometido pelo atual prefeito Gustavo Carmo (PSD), que afirmou durante campanha eleitoral que implementaria tarifa zero progressiva no transporte público. Em Alagoinhas, o valor da tarifa passou de R$ 4,10 para R$ 4,30, um aumento de 4,8%.

Estudantes, que pagavam R$ 2,05, terão nova tarifa de R$ 2,15. Conforme o G1, o último reajuste ocorreu em 2023. O aumento da tarifa de ônibus em Alagoinhas foi anunciado no Diário Oficial do Município no último dia 18 de janeiro.

Além do reajuste, a prefeitura informou que está em fase final de adesão ao Programa Novo PAC, do Governo Federal, que prevê um investimento de R$ 35 milhões para a aquisição de novos ônibus.