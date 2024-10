Passagem de Planaltina (GO) para DF tem redução de 30% na tarifa

A empresa de ônibus Amazônia Inter Oficial – responsável pelo trajeto de Planaltina (GO) ao Distrito Federal – anunciou redução de 30% no valor da tarifa. Com a medida, o passageiro vai deixar de pagar R 11,05 e passará a desembolsar R$ 7,74 para fazer a viagem.

De acordo com a empresa de ônibus, o novo preço é um valor promocional para os usuários do Cartão Comum. A promoção não é válida para vale transporte nem dinheiro e terá início a partir desta quarta-feira (16/10).

A tarifa promocional chegou a ser anunciada pela empresa durante o período de campanha para a prefeitura. Em um vídeo publicado em 28 de setembro na página da Amazônia Inter Oficial, o dirigente da companhia João Marques suspendeu a promoção, dizendo que estava sendo usada como campanha durante o período de eleição.

“Trata-se de um estudo que está sendo feito há seis meses com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para implementar novos valores”, disse o empresário na publicação.

Em entrevista para o portal Metrópoles e para a Rádio Metrópoles, o prefeito de Planaltina (GO), delegado Cristiomário, disse que entraria na Justiça contra a empresa caso não reajustasse o valor. A medida foi anunciada na segunda-feira.

A reportagem tentou entrar em contato com a Amazônia Inter para saber o motivo da promoção e se existe um tempo estipulado para o novo preço, mas não teve resposta. O espaço segue aberto.

R$ 22 por dia

A cidade de Planaltina-GO é um dos municípios do Entorno com a maior distância do Distrito Federal. Um ônibus que sai da rodoviária do município para o centro de Brasília percorre um trajeto de 66 km. Esse mesmo transporte cobra R$ 11,05 pelo percurso. O custo para uma pessoa que trabalha no DF, então, é de R$ 22 por dia de serviço, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Não são poucos trabalhadores que fazem esse trajeto diariamente. Na Pesquisa Metropolitana por Amostras de Domicílios (PMAD), do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF), mais da metade da população da cidade goiana exerce atividades profissionais no Distrito Federal. A pesquisa por amostragem estima que, desses, 31,45% vão para o Plano Piloto.

A pesquisa também apontou que mais de 66% das pessoas não têm carro, e que 70% dos que trabalham no Plano Piloto fazem uso de transporte público. A alta demanda por ônibus mexe com os ânimos dos moradores do município e deve estar no radar da próxima gestão.