Passaportes mais valiosos de 2024: Brasil surpreende

Os resultados do Henley Passport Index 2024 foram publicados, listando os passaportes mais poderosos deste ano. O índice anual é criado pela empresa global de consultoria de cidadania e residência Henley & Partners, com sede em Londres, usando dados exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Há incríveis 34 nações ocupando os 10 primeiros lugares listados nesta galeria. Mas em que posição será que o passaporte brasileiro se encontra? Quantos destinos sem visto ou com visto na chegada ele oferece?

Clique e viaje pelo ranking para descobrir!

