Passaralho: Prefeito reeleito de Formosa de Rio Preto exonera vice, secretários e mais de 500 servidores

O prefeito reeleito de Formosa do Rio Preto, Neo Araújo (PSD), exonerou o seu vice, Dr. Antônio (PRTB), em “passaralho” na gestão pública do município. Em um único decreto, o gestor demitiu mais de 500 funcionários públicos, entre secretários e coordenadores, em publicação no Diário Oficial desta segunda-feira (30).

No documento, ele informa que exonerou os servidores públicos ocupantes de cargos de provimento temporário e destituiu os servidores efetivos designados em funções comissionadas da estrutura administrativos.

Coordenadores escolares, diretores e vice-diretores de escolas do município estão na lista. Neo deve nomear novos secretários no mesmo dia em que tomar posse para o seu quarto mandato, no dia 1º de janeiro de 2025.

Dr. Antônio (PRTB) chegou a ser declarado inelegível pelo prazo de 8 anos em um processo de 2016 por abuso de poder econômico.

De acordo com a sentença, durante a gestão de Jabes Lustosa Nogueira Júnior, durante 2012 a 2016, a chapa cometeu abuso do poder econômico e político, incluindo o Dr Antônio.

A decisão, no entanto, foi anulada em recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).