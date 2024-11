Passeio ciclístico deve reunir 5.000 pessoas em São Paulo neste domingo

A capital paulista sedia o Cycle City – São Paulo, evento que combina atividades culturais, educativas e esportivas para promover a mobilidade urbana sustentável e o uso consciente da bicicleta. Organizado pela Associação Brasileira de Ciclomobilidade (ABC), com apoio da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Cultura, o evento será realizado no Espaço Garagem 55, na Mooca, um local histórico que abriga um museu dedicado à bicicleta. O evento começou na quarta-feira (20) e vai até domingo (24)

A programação inclui palestras sobre sustentabilidade, mobilidade urbana e a bicicleta como meio de transporte, além de passeios ciclísticos no centro da capital. O destaque será o grande passeio ciclístico de encerramento, marcado para domingo (24), com a participação de cerca de 5.000 ciclistas. A concentração começa às 7h, e a largada será às 8h30, para um percurso de 7 km. Para esta edição, 500 bicicletas estarão disponíveis para empréstimo, ampliando a inclusão no evento. Os participantes receberão um kit gratuito contendo camiseta e squeeze, que poderá ser retirado no local das palestras.

Programação do Cycle City:

22/11 (sexta-feira) : A bicicleta como meio de transporte sustentável (13h às 17h)

: A bicicleta como meio de transporte sustentável (13h às 17h) 23/11 (sábado) : Tendências em bicicletas elétricas (13h às 16h)

: Tendências em bicicletas elétricas (13h às 16h) 24/11 (domingo): Passeio ciclístico de encerramento (8h30)

A iniciativa também conta com o apoio do ex-ciclista olímpico Marcos Mazzaron, que reforça a importância do evento para conscientizar sobre a redução da poluição e incentivar práticas sustentáveis na mobilidade urbana.

Inscrições e mais informações

Todas as atividades são gratuitas, mas é necessário se inscrever no site oficial do evento: www.cyclecity.com.br.