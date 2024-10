Passo a passo: Confira os planos para a nova temporada do Colo-Colo de Ilhéus

Campeão da série B do Campeonato Baiano 2024, o Colo-Colo de Futebol e Regatas voltou para a elite do futebol baiano com campanha impressionante. De maneira invicta, o clube, que estava há oito anos fora dos holofotes, volta a ser campeão, assim como em 2014.

Com a terceira melhor campanha da fase classificatória, o Tigre do Sul somou 17 pontos na 1ª fase. O desempenho do time veio de quatro vitórias, nenhuma derrota e cinco empates. Já na semifinal, o primeiro duelo terminou com um empate, mas, o Tigre decidiu em casa vencendo por 1 a 0, no Estádio Mário Pessoa.

A final que sagrou a glória do time amarelo e azul foi contra o Porto Sport Club, de Porto Seguro. O jogo de ida do duelo ficou no 1 a 0 para o Colo-Colo, enquanto o de volta terminou 0 a 0, o que deu o título ao time de Ilhéus.

Além disso, o Conselho Deliberativo do Colo-Colo aprovou a criação de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), no dia 7 de agosto, mas ainda restam alguns passos para o clube começar a chegar no futuro desejado. Já com um investidor na mira, na próxima quarta-feira (23), a equipe administrativa do time irá votar a favor ou contra a preferência de aquisição da Unlock Energy como investidora principal das ações do Tigre.

O clube do sul da Bahia começou a planejar a implementação da SAF no time há 3 anos, em 2021. Em entrevista para o Bahia Notícias, o presidente do time, Hermano Fahning, afirmou que o pensamento do projeto era a “luz no fim do túnel” do clube.

“O Colo-Colo já vem há muito tempo sofrendo de inúmeros processos trabalhistas causados por problemas de gestores anteriores. Eu não posso falar em relação a eles, porque acabo sendo antiético tendo que criticar ex-gestores, então, como a gente está numa situação aqui de união total, acho que não vai ser legal eu estar criticando ex-presidentes, mas todos eles sabem tudo. Todos os conselheiros sabem, os sócios sabem do que foi causado nas gestões anteriores, em relação a dívidas trabalhistas, que deixaram o clube nessa situação praticamente pré-falimentar. Ou seja, o Colo-Colo, por força própria, por meios próprios, não teria condição de participar de campeonato algum. O time estaria aqui num processo já de fechamento. Mas com a implementação dessa nova lei da SAF, a partir de 2021, houve uma possibilidade do clube encontrar uma luz no fim do túnel”, afirmou o dirigente.