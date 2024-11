Passo a passo da tentativa bolsonarista de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) retirou o sigilo da decisão que determinou a prisão de cinco suspeitos de articular um golpe de Estado. Se tivesse sido bem-sucedido, o golpe envolveria o assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

05/07/2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reúne-se com assessores e ministros para articular uma reação à possível vitória de Lula nas eleições dali a três meses.

“Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições e acontecer o que está pintado. Eu parei de falar em voto [impresso] e eleições há umas três semanas. Vocês estão vendo agora que… eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes”, diz ele.

O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também defende um golpe: “O que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições”.

A gravação da reunião foi encontrada no computador apreendido na casa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Veja aqui:

30/10/2022

Na noite em que Bolsonaro é derrotado nas urnas, caminhoneiros fecham estradas em todas as regiões do país pedindo intervenção federal. O número de bloqueios é de 421. Bolsonaro leva quase 72 horas para pedir a liberação das estradas.

09/11/2022

Segundo a PF, o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes é impresso no Palácio do Planalto pelo general da reserva Mário Fernandes e levado ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Fernandes atuou como chefe substituto do Ministro Secretaria-Geral da Presidência da República entre 19 de outubro de 2020 a 01 de janeiro de 2023.

28/11/2022

Uma carta, assinada por 37 militares, pressionando o comandante do Exército general Marco Antônio Freire Gomes a aderir a um golpe de Estado, circula em grupos de WhatsApp. Trecho do documento:

“Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão”.

07/12/2022

Bolsonaro reúne-se com o comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes e mostra uma minuta do golpe que decretaria Estado de Defesa e criaria uma comissão para rever o processo eleitoral.

08/12/2022

Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal, o general da reserva Mário Fernandes afirma ter-se encontrado com Bolsonaro e ouvido dele que “qualquer ação” golpista só poderá ser realizada até o dia 31 de dezembro.

09/12/2022

Relatório da Polícia Federal aponta que Bolsonaro reuniu-se com o Comandante de Operações Terrestres do Exército, general Estevam Cals Theofilo, para organizar o apoio militar ao golpe.

12/12/2022

Apoiadores de Bolsonaro, acampados à porta do QG do Exército, depredam a sede da Polícia Federal, em Brasília, poucas horas depois de Lula ter sido diplomado no Tribunal Superior Eleitoral. Os vândalos ateiam fogo em sete veículos e jogam pedras em policiais.

15/12/2022

O plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes é abortado. Os militares encarregados de matar Alexandre de Moraes estavam próximos à casa dele.

24/12/2022

Três homens, antes acampados à porta do QG do Exército, põem uma bomba em um caminhão-tanque com rumo ao aeroporto de Brasília. O motorista percebe o “objeto estranho” e aciona a Polícia Militar. Os autores do atentado frustrado, o empresário George Washington e os blogueiros bolsonaristas Wellington Macedo e Alan Diego, pretendiam explodir parte do aeroporto.

08/01/2023

Apoiadores de Bolsonaro acampados em Brasília invadem e destroem parte do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF.